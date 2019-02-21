Главе управления спецсвязи грозит срок за смертельное ДТП под Пермью

До пяти лет колонии грозит начальнику управления спецсвязи по Пермскому краю полковнику Алексею Куликову за устроенное ДТП, в котором погибла 31-летняя беременная женщина, а ее супруг и двухлетний сын получили тяжелые травмы. Камера регистратора в машине виновника аварии зафиксировала момент столкновения, произошедшего днем 19 марта 2018 года в Суксунском районе.

На кадрах видно, что по заснеженной дороге служебный Hyundai Solaris двигался со скорость 130 километров в час. Сдавая вправо, водитель не совладал с управлением, машину занесло и боком выбросило на встречную полосу, прямо перед Kia Rio. Находившаяся на пятом месяце беременности Наталья Храмцова погибла на месте, ее 31-летний супруг и двухлетний сын попали в больницу с тяжелыми травмами.

Уголовное дело на протяжении полугода находилось в замороженном состоянии, поскольку Куликов, как уточняет Ura.ru, предоставил справку, свидетельствующую о том, что он по состоянию здоровья не может участвовать в следственных действиях. Ситуация изменилась после обращения мамы погибшей женщины к главе СКР Александру Бастрыкину — дело забрали в Пермь и взяли на особый контроль в Москве, а Куликов на первом же допросе дал признательные показания.

"Уголовное дело после вручения обвиняемому копии утвержденного обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении регионального управления СКР.

Начальнику управления спецсвязи по Пермскому краю грозит до пяти лет в колонии по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и по неосторожности смерть человека".