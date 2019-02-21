В Самаре попытка задержания нарушителя со стрельбой попала на видео

Опубликовано видео попытки задержания неизвестного нарушителя во дворе жилого дома в Самаре. Сотрудники правоохранительных органов били стекла в лековом автомобиле Volvo, за рулем которого находился подозреваемый, и стреляли из пистолетов.

Инцидент произошел в минувшую среду, 20 февраля. Несмотря на все попытки остановить беглеца, преследуемый мужчина, расталкивая своей машиной припаркованные автомобили, скрылся.

К настоящему времени правоохранительные органы никак не прокомментировали инцидент, однако по неофициальной информации полицейские преследовали распространителя наркотиков.

Следует отметить, что накануне в Самаре прошел антинаркотический рейд, в рамках которого силовики нагрянули в местный ночной клуб и проверили его посетителей — семерых человек отправили на медицинское освидетельствование, у одного из них в кармане была обнаружена марихуана.