Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет второго ребенка

Мария Комиссарова, которая получила перелом позвоночника на зимних Олимпийских играх в Сочи и с того времени прикована к инвалидному креслу, ждет второго ребенка. Об этом бывшая член сборной России по фристайлу объявила своим подписчикам в социальной сети Instagram.

"Все, больше не могу молчать. Я беременна. Хватит про суды, всем достанется по заслугам, давайте о хорошем, а то нельзя мне нервничать. Так тяжело было вам не рассказывать, а ведь уже 13 недель, 2-й триместр начался", — сказано в сообщении Комиссаровой.

Как уже сообщали Вести.Ru, на домашней Олимпиаде-2014 Мария получила компрессионный перелом позвоночника во время тренировочного заезда в дисциплине ски-кросс. Фристайлистке сделали две операции, затем она полтора года лечилась в испанской клинике доктора Блюма, но встать на ноги так и не смогла.

В дальнейшем Комиссарова судилась с администрацией клиники, посчитав, что методика испанских медиков не помогла ей восстановить двигательные функции ног. Представители испанского медучреждения в свою очередь сообщали прессе, что россиянке не были даны гарантии полного восстановления.

Комиссарова замужем за Алексеем Чаадаевым, также выступавшим за сборную России по фристайлу. Молодые люди стали мужем и женой в ноябре 2016 года, а 15 апреля 2017 года у них родился первенец – сын Матвей.