В Зимбабве кончились доллары

Власти Зимбабве объявили о планах отказаться от американских долларов и ввести новую собственную валюту. Такие меры направлены на спасение экономики страны, которая оказалась в кризисе, сообщает Bloomberg.

Нехватка американской валюты вызвала самый быстрый рост потребительских цен за десятилетие, приведя к дефициту продуктов, бензина и лекарств.

Власти страны с горечью отмечают, что иностранные бизнесмены отказываются считать суррогатную валюту Зимбабве законным платежным средством. Это усугубляет дефицит сырья.

Дошло до того, что сотрудники магазинов продают одни и те же продукты по разным ценам в зависимости от того, какой валютой собирается расплачиваться покупатель. Тем, кто платит долларами, предлагают скидки до 70 процентов.

Министр финансов Зимбабве заявил, что в течение года в стране будет введена новая валюта.