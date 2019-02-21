Страстной бульвар перекрыли из-за упавшего автокрана

Автокран завалился на бок около кинотеатра "Россия" в центре Москвы, перегородив стрелой проезжую часть на Страстном бульваре. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента.

Судя по кадрам, ЧП произошло в тот момент, когда в корзине не было рабочих, а сама техника стояла на тротуаре. О пострадавших ничего не сообщается, но фотографии свидетельствуют о том, что повреждения получила по меньше мере одна машина.

В настоящее время перекрыто движение от Малой Дмитровки до Нарышкинского проезда, в сторону Тверской занята одна полоса.