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21 февраля 201917:23 Дмитрий Блинников

Метель и гололед: погода спровоцировала множество аварий в столице

В столичном регионе сегодня действует желтый уровень погодной опасности. Из-за штормового ветра и метели дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, а пешеходов призывают к осторожности — на улицах очень скользко.

Циклонический вихрь из Архангельска не жалел никого и ничего: рекламные щиты падали, на трассе огромную фуру свернуло пополам, еще десятки автомобилей выбросило на обочину.

Водителям сегодня вообще было нелегко. Сначала пришлось очищать машины от снега, потом на самих дорогах бесконечная череда аварий.

- Гололед, пленка такая ледяная, поэтому тяжело было ехать и ориентироваться!

Крупное ДТП произошло возле деревни Власово. Пострадали четыре человека. Одного зажало в салоне. На Каширском шоссе забуксовали многотонные фуры. Одну даже пришлось вытягивать из кювета.

В эти минуты снег продолжает идти. Оттепель сменилась морозом — в столичных регион вернулась зима. Тротуары и дороги сильно замело. В Москве даже объявили желтый уровень погодной опасности. Дорожные службы столицы и Подмосковья перешли на усиленный режим работы. На улицы вышли снегоуборочные машины и многочисленные отряды дворников.

В ближайшие часы снег усилится, а вместе с ним и ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. 22 февраля осадки ослабеют, зато похолодает — днем будет до минус 10 градусов. Но, по прогнозам синоптиков, морозы сменятся весенней погодой очень скоро, и в ближайшую декаду температура воздуха будет даже выше нормы.

Текст: "Вести-Москва"

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