Ослепили фарами и убили: браконьерам-бизнесменам грозит до 3 лет тюрьмы
Ослепили, расстреляли и утрамбовали в багажник и теперь рискуют провести за решёткой от 3 до 5 лет. В Курганской области задержаны бизнесмены из соседней Тюмени, решившие в сопровождении местных преступников поохотиться на беременных косуль. Произвол заметил местный егерь. Он и дал ориентировку сотрудникам ДПС. Опубликованные в Сети кадры того, что после погони по заснеженной трассе обнаружили полицейские — сегодня шокировали многих.
Багажник этого внедорожника — зрелище не для слабонервных. Несколько туш мертвых сибирских косуль. Браконьеров с таким трофеем задержали накануне на территории Далматовского заповедника в Курганской области.
"В автомобиле охотпродукция имеется? — Я не знаю, какая-то имеется. — Где вы ее взяли? — Мы ее подобрали на поле", — из оперативного видео.
Четыре самки и два самца. На туше каждой косули несколько огнестрельных ранений мелкой дробью. При этом у самих охотников никаких разрешительных документов не было. Непонятно, и как они проникли ночью на территорию заказника. Когда их обнаружили, браконьеры пытались сбросить ружья и скрыться — почти 100 километров погони.
"По факту незаконной охоты на территории Далматовского района Курганской области возбуждено уголовное дело", — сообщила Елена Радаева, начальник отделения информации и общественных связей управления МВД России по Курганской области.
Удалось установить, что в ту ночь в автомобиле с тюменскими номерами было четверо охотников. Двое из них — жители Курганской области, по некоторым данным, связанные с криминалом. Остальные — бизнесмены из Тюмени. Дмитрий Очиров — владелец яхт-клуба, директор торгово-строительной компании. Его напарник Виталий Красноштанов — он общаться согласился только по телефону.
"Никакой незаконной охотой я не занимался, никого не убивал. Каким образом оказались эти косули в автомобиле, мне неизвестно" – заявил он.
Красноштанов — бизнесмен, президент общественной организации "Мир добрых дел", председатель комитета по рекламе Тюменской Торгово-промышленной палаты. Он же — член партии "Единая Россия". Вернее был им до этого инцидента.
"Президиум регионального политсовета принял решение о приостановлении членства в партии Виталия Красноштанова", — проинформировал общественность Андрей Артюхов, первый заместитель председателя Тюменской областной думы.
Охота на сибирских косуль в Курганской области — явление популярное и распространенное. Но с 15 января охота на косуль запрещена. В это время года самки вынашивают детенышей и выходят к дорогам, чтобы найти пропитание.
"Наст, глубокоснежье, волки, корма не хватает. У дорог кусты всякие вырубаются, подрезаются, там остается молодая поросль. Можно как-то кормиться. И браконьерам очень легко этим заниматься", — рассказал Валерий Кузенков, эксперт Госдумы по вопросам охотничьего хозяйства, охраны природы и экологии, заслуженный работник охотничьего хозяйства РФ.
Как утверждают свидетели незаконной охоты, браконьеры стреляли по животным из машины, сначала ослепив их фарами. За незаконную охоту ее участникам грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет. К тому же за каждого зверя придется заплатить дополнительно — за самку косули 200 тысяч, за самца 120 тысяч рублей.
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