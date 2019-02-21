Полпредом России при ОДКБ стал Андрей Шведов

Новым постоянным представителем России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Шведов. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Виктор Васильев. Его освободили от должности 13 июня 2018 года.

Андрей Шведов родился 5 ноября 1957 года в Москве. Окончил МГИМО в 1980 году. Работал в посольствах России во Франции, Болгарии, Испании. С 2014 по 2018 годы был постпредом РФ при уставных и других органах СНГ в Минске.