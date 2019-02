Скончался басист знаменитой американской рок-группы

Басист американской рок-группы The Monkees Питер Торк скончался в в возрасте 77 лет.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала газета Washington Post.

Издание сообщило, что в 2009 году у музыканта была обнаружена редкая форма рака, которая поразила его язык​​​. Сестра Торка подтвердила газете его смерть.

Квартет The Monkees впервые собрался в 1965 году телеканалом NBC для съёмок в одноимённом телесериале о буднях современной рок-группы, образцом для которого послужил фильм The Beatles "Вечер трудного дня".

После этого группа, ставшая американским ответом "битлам", стала всемирно известной. Они записали ряд хитов — Theme From, Last Train to Clarksville, I’m a Believer, (I’m Not Your) Steppin' Stone, Pleasant Valley Sunday и Daydream Believer. Их альбомы и синглы разошлись по всему миру тиражом более 65 миллионов экземпляров.