Дубль Азмуна помог "Зениту" обыграть "Фенербахче" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Санкт-петербургский "Зенит" вышел в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. В ответном матче стадии 1/16 финала российский клуб победил турецкий "Фенербахче". Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый матч в Стамбуле на прошлой неделе завершился победой "Фенербахче" со счетом 1:0. Однако по сумме двух игр дальше идет "Зенит".

Санкт-петербургский уверенно начал ответный матч и повел со счетом 2:0. Мячи забили Магомед Оздоев (4-я минута) и Сердар Азмун (37-я). Этот результат также выводил "Зенит" в 1/8 финала, но турки до перерыва смогли один мяч отквитать. На 43-й минуте отличился Мехмет Топал (43-я).

Второй тайм снова проходил с преимуществом "сине-бело-голубых". И на 76-й минуте Азмун с передачи Артема Дзюба забил решающий гол.

Соперник "Зенита" по 1/8 финала определится в ходе жеребьевки, которая состоится 22 февраля в швейцарском Ньоне.