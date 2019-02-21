Президент РФ подписал указ о призыве россиян на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Сообщается, что россияне, пребывающие в запасе, призываются на двухмесячные сборы в армию, войска Росгвардии, погранвойска и органы ФСБ.

Отмечается, что сборы пройдут в сроки, согласованные с органами исполнительной власти республик, краев и областей – за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются министерством обороны РФ.