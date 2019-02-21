"Арсенал", "Валенсия" и "Наполи" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы завершились несколько ответных матчей стадии 1/16 финала, по итогам которых определились участники 1/8 финала. В частности, дальше прошли английский "Арсенал", испанская "Валенсия" и итальянский "Наполи". А вот донецкий "Шахтер" завершил борьбу в турнире.

В ответном матче "Арсенал" на своем поле одержал крупную победу над белорусским БАТЭ со счетом 3:0. При этом первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 1:0.

"Валенсия" снова обыграла шотландский "Селтик". На этот раз на своем поле и со счетом 1:0. Первый матч также завершился в пользу испанцев – 1:0. "Наполи" по сумме двух встреч не оставил шансов "Цюриху". После 3:1 в Швейцарии неаполитанцы выиграли на своем поле со счетом 2:0. "Шахтер" в первом матче дома сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" (2:2), но на выезде был разгромлен – 1:4.

Пары 1/8 финала определятся в результате жеребьевки, которая состоится 22 февраля в швейцарском Ньоне.

Результаты остальных матчей: "Вильярреал" (Испания) — "Спортинг" (Португалия) — 1:1 (первый матч — 1:0); "Динамо" (Хорватия) — "Виктория" (Чехия) — 3:0 (первый матч — 1:2); "Зальцбург" (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) — 4:0 (первый матч — 1:2).