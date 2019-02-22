Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться

Во Владивостоке арестован водитель иномарки, который вылетел на тротуар и насмерть сбил молодую женщину с двухлетним ребёнком. После аварии он даже не попытался оказать помощь пострадавшим, а бросил машину и сбежал. Где он скрывался и что рассказал на допросе?

Суточный марафон наперегонки с оперативниками уголовного розыска Владивостока закончен: Николай Тимченко снова покидает машину, но на этот раз — полицейскую и, разумеется, с пассажирского сиденья. А еще беглец закован в наручники, чтобы не попытался снова трусливо дать стрекоча. Короткая прогулка до крыльца, несколько ступеней — и вот уже подозреваемый оказывается в длинных коридорах регионального Управления МВД.

На допросе Тимченко признаётся: виновником страшной аварии, в которой погибли молодая мать и грудной малыш, якобы, действительно является он.

- А вы в Интернете не читали? Не смотрели? – спрашивают мужчину об аварии.

- Да у меня телефон разбился, — оправдывается он. — Я вот шёл покупать в ломбарде.

Скорее всего, про мобильник Тимченко лукавит: почти наверняка он намеренно избавился от телефона, чтобы полицейские не смогли отследить его передвижения.

Жуткие кадры смертельного ДТП: по улице прогуливается молодое семейство. А через мгновение кроссовер Тимченко вылетает на тротуар. Мужчина сбит с ног, его полуторагодовалый сын отброшен, словно кегля, а маму мальчика автомобиль несколько метров тащит по асфальту.

Теперь известно: отец семейства получил тяжёлый перелом бедра, но всё равно нашёл в себе силы доковылять до автомобиля, надеясь достать жену из-под днища. А целый и невредимый водитель, по словам очевидцев, тем временем хладнокровно перебрался на место пассажира, чтобы сделать вид, что ни в чём не виноват, затем смешался с толпой и ударился в бега.

Диалог с допроса:

- По какой причине вы скрылись с места происшествия? Вы видели прекрасно, что пострадал маленький ребёнок и женщина.

- Я побоялся.

- Чего вы побоялись?

- Что в тюрьму посадят.

- А то, что ребёнок погиб с женщиной? Вас это не смутило ни капли?

- Почему? Смутило.

Полицейские не исключают, что Тимченко мог сесть за руль мертвецки пьяным. Но установить это спустя сутки непросто: в организме могло не остаться следов алкоголя.

- Куда вы побежали? – спросили правоохранители.

- Да куда глаза глядят.

- А куда они глядели?

- Вперед.

Первым делом глаза Тимченко глядели в направлении съёмной квартиры. Он жил всего в нескольких сотнях метров от места ДТП. Взмыл по лестничной клетке, собрал деньги и документы и снова рванул на улицу. Причём с таким лицом, что напугал соседку. "Я увидела, он поднимается по лестнице, открыл дверь, зашёл в квартиру и сразу вышел. Видно, что-то взял и вышел быстро", — рассказывает женщина.

Через 15 минут по адресу нагрянули полицейские, но его уже и след простыл. В это время Тимченко уже заботился о том, чтобы изменить внешность. В ближайшем торговом центре "гений маскировки" сменил шапочку и, видимо, решил, что теперь его никто не узнает — можно затаиться, а затем покинуть город.

"В тот же день полицейскими была установлена личность владельца иномарки, которого подозревают в совершении дорожно-транспортного происшествия и он был объявлен в розыск, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России. — Фигурант задержан оперативниками на улице Луговой в тот момент, когда пытался сесть в маршрутный автобус".

Сейчас на месте автокатастрофы — импровизированный мемориал: люди оставляют цветы и свечи, скорбя о погибшей женщине и её малыше. Пострадавший мужчина в больнице, впереди сложная операция. Дома его ждёт 12-летняя дочь. По решению суда начала процесса Тимченко будет дожидаться под стражей: на время расследования его отправили в следственный изолятор.