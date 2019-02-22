"Краснодар" в гостях забил "Байеру" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Российский футбольный клуб "Краснодар" вслед за санкт-петербургским "Зенитом" пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Краснодарцы в ответном матче сыграли вничью с немецким "Байером" со счетом 1:1 и прошли в следующую стадию турнира.

Первая встреча в Краснодаре завершилась также вничью со счетом 0:0. Однако за счет гостевого гола российский футбольный клуб вышел из противостояния победителем.

Ответный матч прошел в упорной борьбе. Краснодарцы смогли открыть счет на 84-й минуте. Вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов красивым ударом со штрафного отправил мяч точно в угол. Хозяева ответили спустя менее трех минут. Чарлес Арангис лучше всех сориентировался в штрафной площади "Краснодара" и забил мяч в сетку. В нервной концовке "Байер" устроил штурм, но забить еще им не удалось.

Соперник "Краснодара" по 1/8 финала определится в результате жеребьевки, которая пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне.