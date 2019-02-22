Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры по Сирии

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Как уточняется, лидеры двух стран обсуждали последние события в Сирии. Они подчеркнули решимость Турции и США к борьбе со всеми проявлениями терроризма. Также Эрдоган и Трамп отметили значимость поддержки политического процесса в САР, передает ТАСС.

В процессе переговоров были достигнуты договоренности по вопросу вывода войск США из Сирии в соответствии с интересами обеих сторон.

19 февраля заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что США и Турция ведут переговоры относительно создания буферной зоны на северо-востоке САР после вывода оттуда американских военных.

19 декабря 2018 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о выводе войск США из Сирии, мотивировав это тем, что победа над группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии одержана и что борьба с террористами – единственная причина, по которой американский воинский контингент там находился. В настоящее время в САР находятся порядка двух тысяч военных США. Предполагалось, что Штаты выведут войска за период 60-100 дней.