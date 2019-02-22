Сандерс рассказала, сколько американских военных останется в Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что в Сирии США намерены оставить 200 военнослужащих. Это, по ее словам, будет "небольшой миротворческий контингент", который останется в Сирии "на некоторое время".

О том, что США намерены вывести свои войска из Сирии, Трамп заявил в декабре 2018 года, напоминает ТАСС. ОН связал это с тем, что террористы потерпели полное поражение. В настоящее время на территории Сирии находятся 2000 американских солдат. Предполагается, что они покинут республику к середине весны 2019 года. Часть из них передислоцируется на базу в Ираке, часть вернется в США.