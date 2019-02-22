SpaceX запустила в космос израильский луноход

Американская компания SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 вывела на орбиту израильский лунный аппарат SpaceIL и индонезийский спутник связи PSN.

SpaceIL Lunar Lander – аппарат, которому предстоит выполнить израильскую лунную миссию. Он был разработан некоммерческой организацией SpaceIL. Аппарат имеет двигатель, с помощью которого он покинет орбиту Земли и направится к Луне. Луноход претендовал на премию Google Lunar XPRIZE (GLXP) – 30 миллионов долларов, обещанные создателю аппарата, способного долететь до Луны, совершить мягкую посадку, переместиться по ее поверхности минимум 500 метров и сделать качественные снимки. Для перемещения по Луне SpaceIL Lunar Lander придется вторично запустить свой двигатель.

Запуск был произведен с мыса Канаверал во Флориде. SpaceX вела прямую трансляцию, на которой, в частности, был показан завершающий этап посадки первой (многоразовой) ступени ракеты Falcon 9 на морскую платформу.