"Вашингтон" победил "Торонто", Овечкин забросил 43-ю шайбу в сезоне

В Национальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Вашингтон Кэпиталз" на чужом льду одержал победу над "Торонто Мэйпл Лифс". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Александр Овечкин забросил первую шайбу в матче. Этот гол стал для него 43-м в текущем сезоне. Российский нападающий "Вашингтона" отличается в четвертом матче подряд и продолжает лидировать в списке лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл дома "Миннесоте Уайлд" со счетом 1:4, единственную шайбу в составе хозяев забросил Павел Бучневич. "Флорида Пэнтерз" на своем льду уступила "Каролине Харрикейнз" со счетом 3:4, нападающий хозяев Евгений Дадонов забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Результаты остальных встреч игрового дня: "Нью-Джерси Девилз" — "Оттава Сенаторз" — 4:0; "Питтсбург Пингвинз" — "Сан-Хосе Шаркс" — 0:4; "Монреаль Канадиенс" — "Филадельфия Флайерз" — 5:1; "Нэшвилл Предаторз" — "Лос-Анджелес Кингз" — 2:1.