Сборная Марокко может приехать на Универсиаду

Сборная Марокко может принять участие в зимних студенческих играх, которые пройдут в Красноярске. Если марокканские спортсмены подтвердят свою участие, то они станут первыми представителями Африки на зимних универсиадах.

Как сообщил ТАСС президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, в Универсиаде точно примут участие 59 команд. Шестидесятой может стать сборная Марокко. В случае подтверждения своего участия, представители африканской страны получать аккредитацию уже в Красноярске.

Если вопрос об участии сборной Марокко решится положительно, то зимняя Универсиада в Красноярске станет первой, в которой примут участие спортсмены из Африки. Игры продут с 2 по 12 марта.