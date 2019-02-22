На "Братиславской" одноногий бомж выжил после падения на рельсы

На станции "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии бомж выжил после падения под прибывающий поезд.

Инцидент произошел в 6 часов утра. 36-летний мужчина из-за своей неосторожности упал на жесткий путь. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, мужчина является инвалидом (у него нет одной ноги) и передвигается на костылях.

Поезда в тот момент не было. Сотрудники УВД вызвали скорую помощь и вытащили пострадавшего на платформу. Для этого снималось напряжение с путей. Инвалид получил двойной перелом руки и ушиб голени. Медики оказали пострадавшему первую помощь и направили в больницу.

Инцидент не повлиял на работу салатовой ветки метро.