Александр Овечкин забросил 650 шайб в карьере игрока НХЛ

Нападающий хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свой очередной гол в регулярном чемпионате в матче против "Торонто Мейпл Ливз" (3:2). Эта шайба стала для россиянина 43-й в сезоне и 650-й в карьере. Россиянин вошел в Топ-14 снайперов Лиги.

Лидирует в этом списке легендарный канадец Уэйн Гретцки (894 гола). Но его результат пока далек для Овечкина и ближайшие цели – расположившиеся на 13-м и 12-м местах Брендан Шанахан (656) и Люк Робитайл (668). Первого из них Александр Великий вполне может обойти в этом сезоне.

Стоит напомнить, что в состязании снайперов регулярного чемпионата Овечкин лидирует со значительным – в 5 шайб, — отрывом от ближайшего преследователя, Патрика Кэйна из "Чикаго Блэк Хоукс".