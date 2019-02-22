Абрамцевский дуб может стать главным деревом Европы

Российский дуб борется за звание "Европейское дерево года ". Дерево растет в Московской области на территории музея-заповедника "Абрамцево". По данным экспертов, его возраст насчитывает четверть тысячелетия.

Полтора метра в диаметре – три человека вряд ли обхватят. Высота 29 метров (это почти 10-этажный дом). Возраст 249 лет, то есть посажен во времена Екатерины Великой. Этот исполин пережил семерых российских императоров, две мировые войны, революцию. Таких как он живых свидетелей стольких эпох в России осталось всего несколько десятков. Например, он видел Гоголя. Писатель часто гостил у Аксаковых – тогдашних владельцев усадьбы. Любил гулять, собирать грибы, читал второй том "Мертвых душ", отдыхал, вдохновлялся.

"Абрамцевская природа, абрамцевские красоты, наши дубы, аллеи, речка Воря придавали творческих сил Гоголю, энергии, в какой-то степени даже меняли мироощущение писателя", — рассказывает младший научный сотрудник музея-заповедника "Абрамцево" Юлия Гордеева.

А еще тут любили бывать Тургенев и Тютчев. Когда владельцами усадьбы стали Мамонтовы, работали Репин, Серов, Врубель, Левитан. Нестеров изобразил дуб на картине "Видение отроку Варфоломею", Виктор Васнецов — в пейзаже "Дубовая роща в Абрамцеве".

"Под дубом играла знаменитая девочка с персиками Серова. Есть даже фотография, где Вера Мамонтова играет под этим дубом", — говорит сотрудник музея-заповедника Александр Майсурян.

О том, что абрамцевскому дубу четверть тысячелетия, узнали здесь — в Лаборатории дендрохронологии Центра древесных экспертиз. Отсюда и начался его путь на Европейский конкурс именитых деревьев.

"На образце древесины мы видим годичные кольца. Они могут быть широкие и узкие. С помощью этого прибора мы читаем летопись", — показывает ведущий эксперт Центра древесных экспертиз Андрей Черкашев.

Здесь по кольцам оценивают не только возраст дерева, но и могут с высокой точностью определить, каким был год в климатическим, астрофизическом смыслах, и заглянуть могут очень далеко в прошлое.

"Самая моя длинная хронология – это сосна из Иркутской области, с острова Ольхон на Байкале. Ее длина составляет 498 лет", — говорит Черкашев.

Что же до абрамцевского дуба, теперь он претендует на звание "Дерево года" в Европе. Чтобы дойти этого этапа, ему пришлось победить во всероссийском конкурсе. Сначала по жребию комиссия выбрала 12 деревьев из почти полутысячи самых старых деревьев страны. Дальше путем голосования выбрали победителя. Теперь памятник природы из Абрамцева ждет новая победа.

"Вручается сертификат, кубок, и самое главное – к этому победителю направляется экспертная группа сертифицированных специалистов, которые всесторонне обследуют дерево и разрабатывают комплекс оздоровительных мероприятий. Наш дуб в прекрасном состоянии, в самом расцвете сил. Я еще уверен, что более тысячи лет простоит", — говорит председатель Сертификационной комиссии программы "Деревья – памятники живой природы" Сергей Пальчиков.

Голосование проходит на сайте "Европейское дерево года" до 28 февраля. Нужно выбрать двух кандидатов. Участвуют Португалия, Литва, Нидерланды, Франция, Чехия — всего 15 стран. В последнюю неделю голосование тайное, то есть предварительные результаты не видны. Победителей объявят 19 марта в Брюсселе. Учитывая, что все предыдущие недели абрамцевский дуб заметно лидировал, у него все шансы стать европейским деревом года.