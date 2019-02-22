Губернатор потребовал разобраться в скандале с покойником в гробу у мэрии

Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации, вынудившей жительницу региона привезти гроб с телом покойного к областной администрации. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Он назвал эту ситуацию вопиющей и пообещал, что вся информация о случившемся будет представлена общественности.

Скандал у здания Самарской администрации разгорелся накануне. Гроб с телом гражданского мужа туда привезла Анна Плотникова. Она рассказала, что пошла на это из-за вымогательства местного похоронного бюро. Якобы у нее имелось официальное разрешение на захоронение тела по муниципальной льготе. Но на кладбище ей предложили провести необходимый ритуал уже в несколько раз дороже, а таких денег у женщины нет, сообщает "Россия 24".

В день похорон на место захоронения приехали около 20-30 человек, которые просто не дали выкопать могилу. И тогда женщина отвезла гроб к зданию правительства региона.

Губернатор дал поручение министерству соцзащиты оказать всю необходимую помощь родственникам покойного. Однако Анна сообщила, что от помощи отказалась и уже похоронила бывшего мужа в поселке Мирный под Самарой.

Представитель ГУМВД по региону сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по данному факту. В мэрии Самары заявили, что "ситуация крайне неоднозначная" и пообещали разобраться в произошедшем. По данным администрации, МКУ "Ритуал" действовал по регламенту оказания услуг, о чем имеются соответствующие видеозаписи. Там не исключили, что все произошедшее является провокацией, сообщается на сайте 63.Ru.