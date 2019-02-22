Жители Благовещенска купили кальмаров с червями

Пользователь социальной сети разместил видео с купленными кальмарами, в полости которых обнаружились небольшие белые черви. "Чтобы те, кто это продает, сами этим питались!" — пожелал покупатель, снявший кадры с зараженными головоногими.

Размещенная запись вызвала большой резонанс в благовещенских сообществах, пользователи которых в течение нескольких часов оставили сотни комментариев.

Гельминты, обнаруженные в кальмарах, вероятно, являются личинками анизакид. Это круглые черви, для которых промежуточным хозяином является рыба или головоногий моллюск. Взрослыми они становятся в теле морских млекопитающих — дельфинов или тюленей.

Анизакиды могут заразить и человека, однако произойти это может лишь в том случае, если он съест живую неповрежденную личинку вместе с рыбой или моллюском.

Личинки анизакид погибают при глубокой заморозке в течение пары недель, а в кипятке за несколько секунд. При термической обработке они не опасны. Считается, что до трети выловленных кальмаров поражены этими паразитами.