Никита Кучеров попал в список звезд игрового дня чемпионата НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который в матче против "Буффало Сейбрз" (2:1 Б) набрал свое 100-е очков гонке бомбардиров Лиги, назван третьей звездой игрового дня. Он лидирует среди всех нападающих НХЛ по сумме голов и передач.

Второй звездой стал вратарь "Нью-Джерси Дэвилз" Кори Шнайдер, который сумел отстоять "на ноль" в матче против "Оттавы Сенаторз" (4:0), отразив 30 бросков. Лучшим игроком тура назван нападающий "Монреаль Канадиенс" Брендан Галлахер, сделавший первый в карьере хет-трик в матче с "Филадельфией Флайерз" (5:1).