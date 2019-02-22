На Дону проходит день траура по погибшим в массовой аварии на М-4

В Ростовской области проходит день траура по погибшим в массовой аварии на трассе "Дон". В Миллеровском районе приспустят все государственные флаги. Предприятия и организации отменят мероприятия развлекательного характера, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Напомним, 19 февраля на трассе М-4 произошло страшное ДТП с пассажирский автобусом, который следовал по маршруту Ростов - Миллерово. Авария унесла жизни шести человек. Еще четырнадцать пострадали.