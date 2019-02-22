Вывод российских миллиардов: Москву обвинили в гибридной войне против Кишинева

В правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) заявили о вмешательстве России в парламентские выборы с целью повлиять на исход голосования и обвинили ее в ведении гибридной войны, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в РФ в отношении лидера ДПМ республики Владимира Плахотнюка — обладателя паспортов Молдавии и России, а также его сообщника — Вячеслава Платона (также обладателя двойного гражданства) возбуждено уголовное дело о незаконном выводе денежных средств на сумму более 37 миллиардов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Плахотнюк и Платон являлись организаторами преступной схемы, однако задержан по этому делу пока только один человек — житель Московской области Александр Корин.

В международную преступную группировку, которая занималась крупномасштабными незаконными валютными операциями, входили граждане России и Украины.

По данным следствия, миллиарды выводились из России в 2013 и 2014 годах через два банка — "Западный" и "Русский земельный".

Между тем, в сообщении Демпартии Молдавии говорится, что "так называемое уголовное дело, которые русские возбудили против председателя ДПМ за два дня до выборов в парламент Республики Молдова, является очевидным грубым вмешательством Российской Федерации с целью повлиять на исход голосования в нашей стране".

В ДПМ напомнили также, что "в 2018 году спецслужбы РФ предприняли и другие злоупотребления против Плахотнюка, попытавшись ограничить его выезд за пределы страны, и объявив его в розыск по линии "Интерпола".

"В связи с этим, ДПМ намерена обратиться к международным организациям и наблюдателям, чтобы пресечь возможное вмешательство РФ в выборы в Молдавии", — говорится в сообщении партии.