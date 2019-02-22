В Ижевске задержали группу ритуальщиков-вымогателей

Управляющего Южным кладбищем задержали в Ижевске по подозрению в получении взяток за выделение мест под могилы, сообщила пресс-служба МВД. Операцию по задержанию 43-летнего Дмитрия Усатова и четырех сотрудников городской администрации сняли на видео.

По оперативным данным, и Усатов, и начальник службы администрации кладбищ Ижевска, его заместитель и двое сотрудников систематически получали взятки от ритуальных агентств за выделение земельных участков под захоронение и их благоустройство. Общую сумму полученных средств следователи не называют, но во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы.

"В отношении руководителя и управляющего одного из кладбищ судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое их сообщников помещены под домашний арест", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержания в Ижевске прошли в тот же день, когда разразился скандал в Самаре, где жительница Тольятти принесла к областной администрации гроб с телом покойного гражданского супруга в знак протеста против действий сотрудников крупного ритуального агентства, помешавших ей предать умершего 6 февраля мужчину земле.