Александр Дюков избран президентом РФС

На проходящей в Москве конференции Российского футбольного союза Александр Дюков избран президентом организации. За Дюкова проголосовали все участники конференции.

Председатель совета директоров "Зенита" и глава "Газпром Нефти" Александр Дюков был единственным кандидатом на высший пост в РФС. Голосование прошло в открытом режиме путем простого подсчета голосов.

После избрания Дюков сложит с себя полномочия руководителя "Зенита". В своем программном выступлении Александр Дюков указал на необходимость уделять больше внимания детскому и массовому футболу, а также искать новые источники финансирования РФС.

В состав исполкома РФС избраны президент московского ЦСКА Евгений Гинер, владелец московского "Спартака" Леонид Федун и президент "Краснодара" Сергей Галицкий, Сергей Прядкин, Игорь Ефремов, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Анатолий Турчак, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Николай Левников и Александр Мирзоян.