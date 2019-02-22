Футбольному "Челси" запретили регистрировать новичков до лета 2020 года

ФИФА запретила лондонскому "Челси" регистрировать новых футболистов на протяжении двух трансферных окон. Наказание связано с нарушениями, связанные с переходами и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет.

"Челси" не сможет приобретать новых футболистов на протяжении двух трансферных окон – лета 2019 и зимы 2020. Таким образом, следующий новобранец сможет пополнить ряды лондонского клуба не раньше 2020 года. Кроме того, лондонцы должны заплатить штраф 600 тысяч швейцарских франков.

Однако у "Челси" есть девяносто дней, чтобы обжаловать это решение в суде.