Биатлон. Александр Логинов не примет участия в чемпионате Европы

Ведущий российский "стреляющий лыжник" Александр Логинов не будет заявлен на оставшиеся две гонки в мужской программе чемпионата Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах. Спортсмен вместе с тренерами планировал пробежать спринт и пасьют, но в итоге принято решение не выступать.

Союз биатлонистов России и сам спортсмен не комментируют причины этого решения. Известно только, что из Белоруссии Логинов отправляется к своей семье, а к сборной команде, которая будет готовиться к чемпионату мира, присоединится позднее, в Санкт-Петербурге.