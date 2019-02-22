Сюрприз с запада: синоптики дали неожиданный прогноз

В северные и центральные районы Русской равнины с запада придет теплый воздух, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и Московской области в субботу морозно, сильный ветер, метель, температура днём около -5°, в воскресенье ─ резкое потепление до +2°, мокрый снег с дождём, сильная гололедица.

В Санкт-Петербурге оттепель, +1…+3°, снег с дождём, гололедица, сильный ветер.

На Русском Севере будет необычно тепло. В Мурманске, Архангельске, Вологде и Сыктывкаре +1…-4°, местами пройдут небольшие осадки.

В Черноземье в субботу морозно, в воскресенье – оттепель. В Орле, Воронеже и Липецке в субботу около -8°, в воскресенье до 0…+2°.



В Поволжье холодный арктический воздух удержит позиции. В Кирове, Йошкар-Оле, Пензе, Саратове и Волгограде -5…-8°.

На Юге похолодает, местами пройдут осадки, в горных районах со снегом. В Севастополе, Ростове-на-Дону и в Ставрополе +1…-4°, в Сочи около +10°.

На Урале умеренно морозно. В Уфе, Екатеринбурге и Челябинске около -10°.

В Западной Сибири пройдут небольшие снегопады. В Новосибирске и Омске -8…-11°.

На юге Дальнего Востока, местами пройдут небольшие снегопады. В Хабаровске -3…-6° , в Южно-Сахалинске около 0°, в Владивостоке +2…+5°, солнечно.