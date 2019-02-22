Арена "Калининград" претендует на звание лучшего футбольного стадиона планеты

Стадион "Калининград" претендует на звание лучшей футбольной арены мира 2018 года. Вместе с ним за право быть лучшим борются 27 стадионов, открытых в прошлом году. Голосование проводит крупнейшая в мире база данных спортивных объектов, завершатся выборы третьего марта.

Основными зарубежными конкурентами калининградского стадиона стали такие страны, как: Венгрия, Австрия, Италия, Белоруссия, Австралия, Турция, Иран, Китай и Америка.

ГТРК "Калининград" напоминает, стадион был построен Чемпионату мира по футболу- 2018 в России. Он располагается на берегу Октябрьского острова рядом с набережной реки Старая Преголя. Пятиуровневое здание стадиона с тремя ярусами открытых трибун имеет форму прямоугольника с закругленными краями. Уникальная архитектура обеспечивает идеальный обзор из любого сектора. На время чемпионата вместимость арены составляла 35 тысяч зрителей, затем ее снизили до 25 тысяч. Арена оснащена по последнему слову техники и отвечает всем нормам безопасности.