Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"

Президент Украины Петр Порошенко назвал советского художника Казимира Малевича представителем украинского авангарда.

В своем посте в Facebook о премьере документального фильма в честь 140-летия Малевича Порошенко написал, что картина "возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю".

Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве, в 1890-х годах его семья переехала в Курск. Скончался художники в Ленинграде в возрасте 56 лет.