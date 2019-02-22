Премьер-лига запрещает "Арсеналу" играть на домашнем стадионе в Туле

Система "осень-весна", по которой в России проводится футбольный сезон, продолжает ставить перед организаторами вопросы. Тульскому "Арсеналу" официально запрещается принимать соперников в весенних матчах на домашней арене из-за отвратительного состояния газона на стадионе.

Российская футбольная премьер-лига направила в адрес "оружейников" официальное письмо, в котором сообщается о невозможности проводить в Туле матч 18-го тура чемпионата страны между "Арсеналом" и столичным ЦСКА. "В Тулу направлено письмо о том, что поле стадиона непригодно для проведения матча, — цитирует "Спорт-экспресс" президента РПЛ Сергея Прядкина. – Будут играть или на резервном стадионе, или будем определять, где".

Одним из резервных стадионов в таких случаях была футбольная арена в подмосковных Химках. Однако, по словам Прядкина, и о ее состоянии отзывы экспертов не вызывают оптимизма: "Сегодня-завтра туда комиссия поедет, посмотрит, в каком там состоянии газон".