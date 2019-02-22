Индия пригласила Россию побороться в конкурсе легких истребителей

Москва получила приглашение от Нью-Дели участвовать в тендере на поставку партии легких истребителей для ВВС Индии. О начале конкурса объявят позднее, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука.

Напомним, 21 февраля россияне устроили презентацию истребителя МиГ-35 для индийских заказчиков. Эта боевая машина не только превосходит аналоги по ряду параметров, но и на 20% дешевле, заявили представители самолетостроительной корпорации "МиГ".

По данным журналистов, Индия планирует купить 110 легких истребителей. Правда с условием, что поставщик предоставит всего 17 готовых машин, остальные 93 должны быть построены на территории заказчика. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 18 миллиардов долларов.

Кроме МиГ-35, в тендере примут участие американские легкие многоцелевые истребители F-16 и F/A-18, шведский Gripen E, французские Rafale и европейские Typhoon.



Кстати, американская компания Lockheed Martine уже опубликовала рекламный ролик, где показала, каким будет истребитель для Индии. Штаты даже готовы изменить название F-16 на F-21.