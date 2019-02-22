"Музыка для летчика-истребителя": отец Маршала не сразу поверил в его звезду

Александр Маршал (настоящая фамилия Миньков) родился в станице Кореновская Краснодарского края в семье летчика, а детство его прошло в военном городке.

В "Судьбе человека" он признался, что уже в раннем возрасте самостоятельно научился играть на гитаре, однако родители не поддержали увлечение сына, и Александр отправился в военное училище.

Однако страсть к музыке взяла верх – из училища он ушел и дослуживал срок в армии оператором радиолокационной станции.

В самом начале перестройки – в 1987 году — Маршал с друзьями создал "Парк Горького". Н волне перестройки в мире был огромный интерес ко всему русскому, и рок-группе, исполнявшей композиции на английском языке, удалось достаточно быстро завоевать и Штаты, и Европу.

Однако поездка в "страну мечты", какой тогда были для Маршала США, едва не сорвалась из-за того, что бывшая девушка Александра написала на него донос в КГБ.

Уехать за границу музыкантам все-таки удалось, и там российских рокеров ждал большой успех.

А когда в 1989 году "Парк Горького" выступил на знаменитом "Московском музыкальном фестивале мира" в Лужниках, то творчество сына, наконец, оценил и отец Александра.

Маршал вспоминает, что в том фестивале принимали участие такие звезды мировой величины, как Оззи Осборн, Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions и другие.

"Отец тогда пришел на концерт и просидел два дня на трибуне", — вспоминает Маршал. Сын спросил: "Батя, ты не устал?", а он ответил: "Как же я раньше не мог понять, это же музыка для летчика-истребителя!"

В Штатах у Маршала, помимо успешной музыкальной карьеры, бурлила и личная жизнь. В Америке он даже женился и у него родилась дочь Полина. Однако этот брак распался, а Маршал решил вернуться в Россию.

Где и почему Александра стали называть "Маршалом"? Что написала бывшая девушка музыканта в доносе в КГБ? Трудно ли было начинать в России с нуля после того, как Маршал уже побывал на "зарубежном олимпе"?

Сколько раз женился музыкант? Почему распадались эти браки, сколько у него детей, дружит ли он с бывшими женами, и кто сейчас рядом с Александром? Об этом Маршал рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".