"Музыка для летчика-истребителя": отец Маршала не сразу поверил в его звезду
Александр Маршал (настоящая фамилия Миньков) родился в станице Кореновская Краснодарского края в семье летчика, а детство его прошло в военном городке.
В "Судьбе человека" он признался, что уже в раннем возрасте самостоятельно научился играть на гитаре, однако родители не поддержали увлечение сына, и Александр отправился в военное училище.
Однако страсть к музыке взяла верх – из училища он ушел и дослуживал срок в армии оператором радиолокационной станции.
В самом начале перестройки – в 1987 году — Маршал с друзьями создал "Парк Горького". Н волне перестройки в мире был огромный интерес ко всему русскому, и рок-группе, исполнявшей композиции на английском языке, удалось достаточно быстро завоевать и Штаты, и Европу.
Однако поездка в "страну мечты", какой тогда были для Маршала США, едва не сорвалась из-за того, что бывшая девушка Александра написала на него донос в КГБ.
Уехать за границу музыкантам все-таки удалось, и там российских рокеров ждал большой успех.
А когда в 1989 году "Парк Горького" выступил на знаменитом "Московском музыкальном фестивале мира" в Лужниках, то творчество сына, наконец, оценил и отец Александра.
Маршал вспоминает, что в том фестивале принимали участие такие звезды мировой величины, как Оззи Осборн, Bon Jovi, Motley Crue, Scorpions и другие.
"Отец тогда пришел на концерт и просидел два дня на трибуне", — вспоминает Маршал. Сын спросил: "Батя, ты не устал?", а он ответил: "Как же я раньше не мог понять, это же музыка для летчика-истребителя!"
В Штатах у Маршала, помимо успешной музыкальной карьеры, бурлила и личная жизнь. В Америке он даже женился и у него родилась дочь Полина. Однако этот брак распался, а Маршал решил вернуться в Россию.
Где и почему Александра стали называть "Маршалом"? Что написала бывшая девушка музыканта в доносе в КГБ? Трудно ли было начинать в России с нуля после того, как Маршал уже побывал на "зарубежном олимпе"?
Сколько раз женился музыкант? Почему распадались эти браки, сколько у него детей, дружит ли он с бывшими женами, и кто сейчас рядом с Александром? Об этом Маршал рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Сейчас
Арестована мать мальчика, найденного в "Лосином острове"
Картина дня
-
Молдавский олигарх вывел из России 37 миллиардов
- Путин поручил разобраться с "китовой тюрьмой"
- Женщина привезла гроб с телом мужа к зданию самарского правительства
- Александр Дюков избран президентом РФС
- Хабаровск накрыл густой дым
Самое читаемое
-
Многомилионное состояние модельера досталось Капусточке
- Известного актера избили в Москве из-за путан. Видео
- Родители устроили самосуд над пятиклассником
- Насильника школьницы поймали без штанов. Видео
- СК: на потерявшемся в Лосином острове мальчике был надет пакет
- На свадьбе подружки невесты подрались из-за букета. Видео
Вести.Экономика
-
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения
- Цены на нефть стабилизируются на ближайшие 4 года
- Лавров: Украина готовит провокацию в Керченском проливе с участием НАТО
- Топ-10 самых дорогих банковских брендов
- Минэнерго: текущая себестоимость добычи нефти в России составляет $25 за баррель
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене
- Volkswagen Multivan серьезно обновился
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Как Послание Путина меняет жизнь россиян
- Порошенко накричал на журналиста "Вестей"
- Внуково: частный самолет подрезал Boeing
Вести-Москва
-
На Варшавском шоссе пассажирский автобус врезался в фуру
- В Московском центре трансплантологии учатся выращивать новые органы
- Метель и гололед: погода спровоцировала множество аварий в столице
- Open Doors: в России стартовала олимпиада для иностранных абитуриентов
- "Стиляги" возвращаются: яркая премьера в Театре наций
- В Мытищах оттепель на улице обернулась потопом в жилом доме
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Рекордный набор данных с Большого адронного коллайдера помог найти долгожданные частицы
- Субботник: спутник успешно загарпунил космический мусор
- Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?
- Расшифрованный геном белой акулы поможет справиться с раком и возрастными заболеваниями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате