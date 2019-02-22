Мать мальчика из "Лосиного острова" арестована за покушение на убийство с особой жестокостью

Преображенский суд Москвы арестовал до 18 апреля Надежду Куликову, мать мальчика, которого нашли в нацпарке "Лосиный остров" с пакетом на голове. Женщину обвиняют в покушении на убийство сына с особой жестокостью, передает "Интерфакс".

Следствие в суде указало, что более мягкую меру пресечения избрать нельзя, поскольку обвиняемая может оказать давление на ребенка и свидетелей.

Сама женщина заявила, что не знает, где находится сейчас ее сын. Она рассказала судье, что последний раз видела мальчика в больнице и предупредила врачей, что он принимает нейролептики.



Адвокат Куликовой Марина Ефименко, в свою очередь, заявила, что ее подзащитная – любящая мать, никогда не привлекалась даже к административным делам. Адвокат также рассказала, что ребенок находится в институте Склифосовского, с ним бабушка, которая занимается оформлением опеки.

Уже после заседания суда Ефименко рассказала, что Куликова свою вину полностью отрицает. Решение же об аресте адвокат собирается оспаривать в суде более высокой инстанции.