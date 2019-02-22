Александр Медведеве сменил Сергея Фурсенко на посту президента "Зенита"

В руководстве "Зенита" произошли изменения. Сергей Фурсенко оставил пост президента клуба, который занял Александр Медведев. Также Медведев стал генеральным директором "Зенита".

Сергей Фурсенко вступил в должность вице-президента "Газпромбанка", для чего ему пришлось оставить пост президента клуба. "Президентом-генеральным директором клуба назначен Александр Медведев", — сообщила пресс-служба "Зенита". Александр Медведев занимал пост президента Континентальной хоккейной лиги с 2008 года по 2014 год.

Избранный президентом РФС Александр Дюков оставил просто совета директоров клуба. Исполнять обязанности председателя совета директоров клуба назначена член совета директоров "Зенита" Елена Илюхина.