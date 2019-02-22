На дорогах скользко и опасно: в столице бушует сильный ветер

В Москве очень ветрено, скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду. На Воробьевых горах закрыли канатную дорогу. Столбики термометров ползут вниз, ночью ожидается около 15 градусов мороза. Сейчас в столице еще и очень скользко, аварий избежать не удалось.

Непогода в Москве: мороз, снег и метель сопровождаются сильными порывами ветра до 20 метров секунду. На дорогах гололедица и многочисленные аварии. Так, на востоке столицы, у станции метро "Выхино", столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Пострадали несколько пассажиров. Сейчас движение в районе происшествия уже восстанавливается.

Внушительная пробка возникла сегодня до полудня в районе Рублевского шоссе — ДТП произошло на 61-ом километре МКАД. Очень серьёзная авария случилась и на юге Московской кольцевой автодороги — на внутренней стороне фура протаранила ограждение и разлетелась буквально на две части.

Сейчас дороги сильно загружены. К вечеру ожидаются солидные пробки. Центр организации дорожного движения просит граждан пользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что в аэропорте Внуково пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу — это произошло при заходе лайнера на второй круг при посадке. В авиакомпании "Победа" утверждают, что никакой угрозы безопасности пассажиров не было, и что уже сегодня борт будет допущен к рейсам.

Из-за сильного ветра закрыта для посещения Московская канатная дорога.

Жителей Москвы просят соблюдать осторожность, пешеходам лучше обходить рекламный щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться от ветра под деревьями. Автомобилистов призывают снизить скорость и увеличить дистанцию. Угроза сильных порывов ветра пока сохраняется.