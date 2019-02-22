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22 февраля 201922:19 Варвара Невская

Посадочный талон в самолет можно больше не распечатывать

При регистрации на рейс россиянам теперь будет не обязательно распечатывать посадочные талоны — пройти можно будет по электронным. Законодательство в этой области изменили, но не все аэропорты пока готовы к переменам.

- Я правильно понимаю, что паспорт и телефон — это все, что нужно, чтобы пройти контроль?

- Да. Раньше, чтобы пройти дальше, нужна была распечатанная версия талона, сейчас достаточно QR-кода в мобильном телефоне.

Сканирование электронного QR-кода длиться не больше пары секунд. Теперь о многометровых очередях в аэропортах можно смело забывать, они постепенно уходят в прошлое, как и бумажные посадочные.

"Важно подчеркнуть, что электронный посадочный талон не является чем-то принципиально новым в гражданской авиации. Но система, которую мы разработали вместе с аэропортом Домодедово, уникальна. Она позволяет пассажиру проходить все этапы предполетного контроля, используя только телефон. В то же время эта система связана со всеми системами аэропорта, включая багажную систему, что позволяет аэропорту очень эффективно отслеживать местонахождение в терминале. А для пассажира это позволяет сэкономить вплоть до 50% времени", — рассказывает Дмитрий Краснов, вице-президент компании-разработчика.

Технология также позволит пассажиру получать на свой гаджет push-уведомления о погрузке багажа на борт и его выгрузке на ленту в аэропорту прибытия. Проще станет и регистрация в самом аэропорту, а точнее, если пассажир летит налегке, она и вовсе не будет нужна — только онлайн. Вся информация о полете будет доступна в электронном виде. Упростится и выход к гейтам, и непосредственно сама посадка в самолет.

Все авиакомпании аэропорта Домодедово, который по сути первым в России перешел на систему электронных посадочных билетов, также готовы полностью перейти на новую технологию. Огромная очередь на рейс в Санкт-Петербург погружается в салон самолета меньше чем за 10 минут.

- Это удобно, конечно. Быстрее. Сейчас век технологий.

- Очень удобно, быстро, это очень практично!

Несмотря на то, что эти терминалы появились в Домодедове еще в 2018 году, возможность открыть технологию для свободного пользования всех пассажиров появилась только сейчас — после вступления в силу соответствующего приказа Минтранса. Но оборудование не стояло впустую, работало в тестовом режиме.

"Пик тестирования был во время чемпионата мира — за эти дни турникетами воспользовались более миллиона человек. А в течение 2018 года более 13 миллионов человек. К тому моменту, как Минтранс выпустил приказ, технология уже была протестирована", — рассказывает Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Сейчас все более популярными становятся безбагажные тарифы, многие пассажиры и вовсе путешествуют с одним лишь телефоном. Но электронный посадочный талон — это не только про удобство и скорость, это еще и про безопасность. Попасть в стерильную зону аэропорта без QR-кода невозможно, как невозможно и ошибочно пройти не в тот сектор вылета. Система, в отличие от человечного фактора, полностью исключает такую вероятность. В нововведении одни плюсы, а минусов будто бы и нет. Единственное, зачем, пожалуй, бумажный посадочный все еще может понадобиться, это отчетность по командировкам.

Новая система заработает в столичных аэропортах уже в конце текущего месяца. Однако для тех, кто не очень любит гаджеты, сохранится возможность распечатать талон по старинке на бумаге или на стойках регистрации.

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