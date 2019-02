Волков подерется с Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Абсолютный бойцовский чемпионат подтвердил проведение турнира UFC 20 в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. Центральным боем дня станет поединок между российским тяжеловесом Александром Волковым и представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

Your #UFCStPetersburg main event!



🇷🇺 @AlexDragoVolkov defends home soil against 🇳🇱 @AlistairOvereem on April 20! pic.twitter.com/mAkopX5iEX