Волков подерется с Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Абсолютный бойцовский чемпионат подтвердил проведение турнира UFC 20 в Санкт-Петербурге, который состоится 20 апреля. Центральным боем дня станет поединок между российским тяжеловесом Александром Волковым и представителем Нидерландов Алистаром Оверимом.

Турнир будет проходить в спорткомплексе "Юбилейный". Проведение турнира UFC станет уже вторым на территории России. Ранее в сентябре 2018 года в Москве проводился UFC Fight Night, главным событием которого стал бой новозеландца Марка Ханта против россиянина Алексея Олейника. Тогда победа осталась за бойцом из России.

Что же касается предстоящих соперников, то Волков накануне проводил поединок против Деррика Льюиса и потерпел поражение. Всего же в активе российского спортсмена 30 побед и 7 поражений. Предыдущим же соперником Оверима был другой россиянин – Сергей Павлович, и тогда голландец взял верх. Всего же в его активе 44 победы и 17 поражений.