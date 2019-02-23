23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Министр обороны Сергей Шойгу и глава МВД Владимир Колокольцев обратились с поздравительной речью ко всем солдатам, офицерам и ветеранам.

"Этот по праву ставший всенародным праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины — это дело чести", — говорится в поздравлении министра обороны.

Он отметил, что великие подвиги и победы многих поколений русских воинов, их мужество, доблесть и отвага вызывают особую гордость у нашего народа. "Важно хранить и приумножать героические традиции легендарных предшественников, чтить их славные свершения", — сказал Сергей Шойгу.

По его словам, сегодня личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации самоотверженно выполняет воинский долг, осваивает современные вооружение и технику, вносит значительный вклад в обеспечение независимости и безопасности государства, защиту его национальных интересов.

Глава МВД Владимир Колокольцев в своем поздравлении сказал, что самоотверженность солдат и офицеров, верность присяге и Отчизне позволила выстоять в период самых тяжелых испытаний, и всегда наши воины опирались на народную любовь и поддержку.

"Именно поэтому 23 февраля является всеобщим праздником. Этот день олицетворяет стойкость и отвагу, готовность каждого, независимо от профессии, встать на защиту родной земли", — говорится в поздравлении главы МВД.