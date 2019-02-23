Самолет США пролетел над Россией в рамках Договора по открытому небу

Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России. США объясняют его проведение напряженными отношениями между нашими странами.

По данным СМИ, полет (путь пролегал через Читу) был совершен в рамках Договора по открытому небу. По заявлению Пентагона, это первая такая разведка с осени 2017 года. Этот перерыв американцы объяснили напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном. В США добавили, что российская сторона о полете знает.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году в Хельсинки. Страны-участники могут летать над территориями друг друга и наблюдать за вооруженными силами в соответствии с оговоренными квотами наблюдательных миссий.