Варламов 41 сейвом помог "Колорадо" обыграть "Чикаго"

Российские хоккеисты продолжают успешные выступления в Национальной хоккейной лиге. В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов помог своему клубу обыграть "Чикаго Блэкхоукс".

В матче против "черных ястребов" Варламов стал автором 41 отраженного броска из 44 нанесенных. Как итог, его клуб обыграл соперника со счетом 5:3. Шайбы в составе "эвс" забрасывали Карл Седерберг и Джей Ти Комфер, оформившие по дублю, а еще один гол забил Габриэль Ландеског. У "Чикаго" забивали Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

Отметим, что в составе "Колорадо" на льду также появлялся россиянин Никита Задоров. Он отыграл 20 минут 16 секунд, совершил четыре силовых приема, но отметиться результативными действиями ему не удалось.

Отметим, что в параллельной встрече "Миннесота Уайлд" на выезде одержала минимальную победу над "Детройт Ред Уингз" – 3:2.