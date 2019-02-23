Новости Спорт

Все видео этой рубрики
23 февраля 201907:28

Варламов 41 сейвом помог "Колорадо" обыграть "Чикаго"

Российские хоккеисты продолжают успешные выступления в Национальной хоккейной лиге. В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов помог своему клубу обыграть "Чикаго Блэкхоукс".

В матче против "черных ястребов" Варламов стал автором 41 отраженного броска из 44 нанесенных. Как итог, его клуб обыграл соперника со счетом 5:3. Шайбы в составе "эвс" забрасывали Карл Седерберг и Джей Ти Комфер, оформившие по дублю, а еще один гол забил Габриэль Ландеског. У "Чикаго" забивали Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

Отметим, что в составе "Колорадо" на льду также появлялся россиянин Никита Задоров. Он отыграл 20 минут 16 секунд, совершил четыре силовых приема, но отметиться результативными действиями ему не удалось.

Отметим, что в параллельной встрече "Миннесота Уайлд" на выезде одержала минимальную победу над "Детройт Ред Уингз" – 3:2.

Сейчас

06:19

В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

03:43

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

02:15

Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

02:10

Трамп выдвинул постпреда США в ООН

23:57

R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами

19:53

Путин уверен, что аналогов российского оружия еще долго не будет

19:49

Bloomberg: ЕС готовит дополнительные пошлины для американских компаний

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

США хотят сменить власть не только в Венесуэле, но и на Кубе с Никарагуа

3 часа назад
В России празднуют День защитника Отечества

В России празднуют День защитника Отечества

7 часов назад
Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

5 часов назад
Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

Швеция испугалась за перехваченный Россией самолет-разведчик

4 часа назад
Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

Третьяков выиграл этап Кубка мира по скелетону

1 час назад
В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

В Москве досрочно открыт участок метро от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского"

1 час назад
23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

23 февраля: поздравления Сергея Шойгу и Владимира Колокольцева

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

18.02.2019 08:20
Самолет США пролетел над Россией в рамках Договора по открытому небу

Самолет США пролетел над Россией в рамках Договора по открытому небу

33 минуты назад
Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

Программист Лисов признал вину в краже денег со счетов в американских банках

5 часов назад
Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште

Россиянка Потапова стала полуфиналисткой турнира в Будапеште

7 часов назад
Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

Российские фехтовальщики выиграли три медали чемпионата Европы

4 часа назад
Кличко назвал достижением рост смертности в больницах Киева

Кличко назвал достижением рост смертности в больницах Киева

9 часов назад
Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

Дмитрий Бертман расскажет в "Зарядье" всю правду об опере

21.02.2019 15:05
"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

"Т-34" доехал до Манхэттена: украинским радикалам не удалось сорвать показ фильма в США

21.02.2019 10:12
Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

Подарок к празднику: телеканал "Россия" покажет "Движение вверх"

21.02.2019 08:50
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

18.02.2019 12:50
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

18.02.2019 12:10
США могут продлить крайний срок для заключения торговой сделки с КНР

США могут продлить крайний срок для заключения торговой сделки с КНР

1 час назад
Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

Самая длинная в России пещера увеличилась на 250 метров

1 час назад
Скелетонистка Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира

Скелетонистка Никитина стала четвертой на этапе Кубка мира

3 часа назад
В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

В Судане введено чрезвычайное положение сроком на один год

3 часа назад
Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

6 часов назад
В Крыму провели патриотическую акцию "Про Героев"

В Крыму провели патриотическую акцию "Про Героев"

7 часов назад
R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами

R Kelly предъявлены обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами

7 часов назад
Схема "Русский Ландромат": В Молдавии накануне выборов назревает криминальный скандал

Схема "Русский Ландромат": В Молдавии накануне выборов назревает криминальный скандал

9 часов назад
Посадочный талон в самолет можно больше не распечатывать

Посадочный талон в самолет можно больше не распечатывать

9 часов назад
Музыка за и против Мадуро: на границе Венесуэлы проходят два фестиваля-антагониста

Музыка за и против Мадуро: на границе Венесуэлы проходят два фестиваля-антагониста

10 часов назад
Лечила сына у шаманов: мать найденного в "Лосином острове" ребенка проверят на вменяемость

Лечила сына у шаманов: мать найденного в "Лосином острове" ребенка проверят на вменяемость

10 часов назад
Захарова прокомментировала дерусификацию тенге

Захарова прокомментировала дерусификацию тенге

11 часов назад
Камеру Galaxy S10+ признали лучшей для селфи

Камеру Galaxy S10+ признали лучшей для селфи

11 часов назад
Путин поручил решить судьбу "китовой тюрьмы" до 1 марта

Путин поручил решить судьбу "китовой тюрьмы" до 1 марта

11 часов назад
Nvidia выпустила бюджетную видеокарту на базе Turing

Nvidia выпустила бюджетную видеокарту на базе Turing

11 часов назад
Представительницы Киева на "Евровидении" не стали признавать Крым украинским

Представительницы Киева на "Евровидении" не стали признавать Крым украинским

12 часов назад
В Москве построят небоскреб-ракету

В Москве построят небоскреб-ракету

13 часов назад
Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз

Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз

13 часов назад
Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии

Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии

14 часов назад
"Средневековье!" Сибиряк рассказал, как его мать оперировали без анастезии

"Средневековье!" Сибиряк рассказал, как его мать оперировали без анастезии

14 часов назад
Составлен рейтинг стран, куда поехать дешевле всего

Составлен рейтинг стран, куда поехать дешевле всего

15 часов назад
Риелторы составили портрет идеальной квартиры

Риелторы составили портрет идеальной квартиры

16 часов назад
Черника лечит не только глаза, но и сердце

Черника лечит не только глаза, но и сердце

17 часов назад
Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

Вышел новый трейлер к фильму "Балканский рубеж"

18 часов назад
Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

Франческо Бонами: мы полностью изменили свои отношения с искусством

19 часов назад
Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене

21 час назад
Топ-10 самых дорогих банковских брендов

Топ-10 самых дорогих банковских брендов

22.02.2019 06:25
Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

Короткометражка про питбуля и котенка от Pixar заставляет прослезиться

21.02.2019 10:34
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25