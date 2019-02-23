Пожар в одном из зданий Московской консерватории потушен

Пожар в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени Чайковского в Среднем Кисловском переулке ликвидирован. По сообщению созданного на месте штаба пожаротушения, площадь пожара составила 30 квадратных метров, пострадавших нет.

Возгорание произошло на третьем этаже в четырехэтажном здании пристройки к консерватории. На борьбу с огнем были направлены 30 пожарных расчетов. В 10:34 пожар был локализован. Основное здание консерватории от пожара не пострадало, передает ТАСС.

Загоревшееся здание находилось на реконструкции, в нем расположен факультет симфонического и хорового дирижирования. В 2016 году здание признали памятником культуры федерального значения.