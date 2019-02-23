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23 февраля 201912:26

Пожар в московской консерватории спровоцировало замыкание

В одном из зданий Государственной консерватории им. П.И. Чайковского в субботу произошел пожар. Как сообщили  "Интерфаксу" в Министерстве культуры России, загорелось здание, находящееся на реконструкции. По предварительной версии, к возгоранию привело короткое замыкание. Сгорели 30 квадратных метров на третьем этаже постройки. Пострадавших нет.

 

В Минкультуры уверили, что ЧП не нарушит работу консерватории и концерты состоятся в назначенное время.

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Пожар в московской консерватории спровоцировало замыкание

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