Приток украинских мигрантов в Россию резко сократился

Число мигрантов, прибывших в Россию с Украины в 2018 году, сократилось более чем в три раза по сравнению с 2017 годом. Так, если два года назад в РФ приехали работать 47,7 тысячи человек из соседней страны, то в прошлом году — всего 14,8 тысячи. Таким образом, Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию, отмечает РИА Новости, ссылаясь на информацию Росстата.

Первую же строчку в списке по количеству мигрантов занял Таджикистан: в 2018 году оттуда приехала 31 тысяча человек. Немного меньше мигрантов приехали в прошлом году из Казахстана —26,5 тысячи человек.

Согласно данным Росстата, в прошлом году миграционный прирост населения РФ уменьшился на 87 тысяч человек (на 41,1 процента).

Ранее ведомство опубликовало данные о соотношении мужчин и женщин в России: выяснилось, что на 1000 мужчин в 2018 году в среднем пришлось 1156 женщин.