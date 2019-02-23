Виталий Гулий депортирован из Кишинева в Москву

Молдавские правоохранители депортировали из Кишинева в Москву бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия. В России его ранее обвиняли в экстремизме.

По словам адвоката Гулия, Дагира Хасавова, его подзащитного депортировали самолетом в аэропорт Домодедово. По мнению защитника, бывшего полпреда "вернули в Россию по надуманной причине". При этом он так и не смог доехать до могилы своей матери, участника Великой Отечественной войны, в Бендерах.

Ранее адвокат сообщил, что Гулий вылетел в Кишинев, где сотрудники правоохранительных органов Молдавии задержали его прямо в аэропорту без объяснения причин. Затем экс-полпред перестал выходить на связь.

Должность полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталий Гулий занимал с 1991 по 1993 год, затем работал в администрации президента России вначале начальником отдела, затем заместителем начальника управления по координации деятельности полпредов президента РФ в регионах.

В декабре 2015 года Следственный комитет России обвинил его в экстремизме после публикации книги Гулия "Подножие российского Олимпа". В конце прошлого года СКР прекратил данное уголовное дело, напоминает ТАСС.