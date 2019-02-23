Лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу чемпионата мира в скиатлоне

В австрийском Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Разыграны медали в женском скиатлоне. Наталья Непряева заняла третье место.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг с результатом 35.54,5. На втором месте еще одна норвежская лыжница Ингвильд Ольсен. Бронза у российской лыжницы Натальи Непряевой 58, 7 секунды.

Анастасия Седова заняла девятое место. 15 результат у Анны Нечаевской, Мария Истомина оказалась 21-й.